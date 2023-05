Dia D: Sábado será de vacinação contra influenza em Barra Mansa

Campanha vai acontecer em todas as unidades de saúde; também haverá atualização de caderneta e outros serviços

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover neste sábado (06) o ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe, doença transmitida pelo vírus da influenza. A ação vai acontecer em todas as unidades de saúde da cidade, no horário de 8h às 16h, servindo para intensificar os cuidados com a população.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou a importância da campanha. “A ação ampliada é fundamental, pois com ela conseguimos alcançar um público maior e assim evitar a propagação do vírus”, evidencia o secretário.

A vacina tem como público-alvo os seguintes grupos prioritários: pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores da área da saúde, crianças de 6 meses a menos de 6 anos ( 5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias do pós parto); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos; e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Para receber a dose é necessário estar munido dos seguintes documentos: CPF, cartão de vacina e cartão do SUS.

Durante a vacinação nos postos, demais ações serão realizadas, como: atualização de caderneta vacinal, coleta de preventivo, pesagem para o programa Bolsa Família e teste rápido para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais. Foto: Arquivo PMBM