O Floresta venceu o Volta Redonda por 2 a 1, na tarde deste sábado, dia 6, jogo válido pela Série C, do Campeonato Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Com dois gols, o atacante Romarinho foi o nome da partida. Henrique Silva, descontou para o Volta Redonda. Agora são duas derrotas e o time do Voltaço que continua na zona de rebaixamento.

O Volta Redonda enfrenta o Brusque, às 19 horas, no estádio Augusto Baier, em Santa Catarina. O Floresta joga novamente em casa no próximo domingo às 19horas, contra o CSA (AL) no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.