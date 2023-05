Agentes do 37º BPM (Resende) prenderam na noite de quarta-feira, dia 24, um jovem, de 26 anos, com uma mochila contendo drogas na Rua José Ferreira, S/N, no bairro Jambeiro em Itatiaia (RJ).

Foram apreendidos 94 pinos contendo de cocaína, 16 pequenos tabletes de maconha, 102 pedras de crack, 29 frascos de cheirinho de Loló, um celular Samsung e R$ 130,00.

O suspeito e o material entorpecente foram levados para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia. O suspeito permaneceu preso.