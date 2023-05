Outros 30 foram abertos na pandemia, sem inauguração, e com mais esses novos, Hospital Dr. Munir Rafful dará suporte à alta complexidade hospitalar do município

A população de Volta Redonda ganhou na manhã desta sexta-feira (26) mais um importante investimento na área da saúde. Com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, secretários municipais, vereadores, profissionais da área médica e outras autoridades, foram inaugurados mais 30 novos leitos de internação clínica no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, que completou 24 anos neste mês de maio. Com isso, a unidade amplia sua capacidade de 152 para 182 leitos – um aumento de quase 20% – e passa a ser reconhecido como hospital de grande porte, se juntando à outra unidade desse modelo (Hospital São João Batista), dando suporte à alta complexidade hospitalar do município.

“Hoje estamos dando um passo importante, porque estamos tornando o Hospital de Retiro uma unidade de grande porte, com mais 60 leitos para a população (30 foram entraram em operação durante a pandemia de Covid-19). Um grande avanço, estamos muito felizes, a população do Retiro e de toda Volta Redonda ganha muito”, disse o prefeito Neto, durante a cerimônia.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, esteve presente na inauguração e falou da importância de mais esse investimento para a saúde do município. “Hoje temos um fluxo grande nas emergências da cidade, como a UPA e o Hospital São João Batista. São de fundamental importância esses 30 leitos para a gente organizar serviços próprios e garantir a atenção integral ao cidadão, atendendo com qualidade a população”, explicou Conceição.

Novos leitos vão compor 10 enfermarias

Com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, de recursos próprios do município, os 30 novos leitos inaugurados nesta sexta-feira estão divididos em 10 enfermarias, instaladas no terceiro andar do prédio anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Ambulatório Unifoa Dr. Leonardo Mollica. A diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, aproveitou a solenidade para agradecer a todos os envolvidos em mais essa melhoria, incluindo a parceria da FOA (Fundação Oswaldo Aranha).

“Quero muito agradecer ao prefeito pelo apoio e confiança; à secretária de Saúde, Conceição; ao vice-prefeito Sebastião Faria, um parceiro; a todos que trabalharam muito por esse momento. E ao Leonardo Prado, representando o UniFoa, uma grande parceira do Hospital do Retiro; lembrando ainda do Dauro Aragão, que foi um ‘pai’ e era um conselheiro desse hospital. Nosso agradecimento a essa instituição de excelência. Se hoje somos certificados como hospital de ensino, agradecemos muito à parceria do UniFoa”, falou Márcia, estendendo os agradecimentos à sua equipe do hospital, pelo apoio, trabalho, dedicação e empenho.

Representando o presidente Eduardo Prado, o advogado Leonardo Prado, que é assessor de Conformidade Regulatória do UniFoa, reforçou o sucesso da parceria entre a instituição e a administração municipal.

“Muito feliz de representar a FOA em mais essa entrega. Um sucesso absoluto. É o Município demonstrando mais uma vez o compromisso com a saúde de Volta Redonda e as parcerias que faz. Quero transmitir aqui a alegria do presidente Eduardo Prado, que está em um congresso em Goiás, e não pôde estar presente. E que as parcerias que a gente já realizou, entre FOA e prefeitura, e todas as outras que o prefeito consegue, além das que nós vamos realizar ainda, continuem gerando frutos, principalmente para a população de Volta Redonda”, comemorou Leonardo Prado.

Referência

O deputado estadual, Munir Neto, destacou o trabalho realizado na saúde de Volta Redonda como referência para outras cidades. “É muita emoção estar aqui nesta manhã. Oferecer mais serviço, mais qualidade de atendimento na saúde para a população que tanto precisa é um momento de glória. O município tem uma equipe que atende a população com muito carinho e competência. Volta Redonda é referência na saúde, assim como na educação, na assistência social. Quero parabenizar a saúde de Volta Redonda, uma cidade diferenciada pela estrutura e pelo serviço que tem. Podem contar comigo sempre para trabalhar para Volta Redonda e todo o Sul Fluminense”, afirmou Munir.

O prefeito Neto complementou a fala do Munir, estendendo os agradecimentos a todos que participaram para que esse projeto fosse entregue. “Parabéns à Márcia Cury, à secretária Conceição, que tem buscado um atendimento cada vez melhor no SUS (Sistema Único de Saúde), e lembrar o Dr. Munir Rafful, que foi quem idealizou esse hospital. Parabéns à Saúde, a todos que contribuíram para que nós pudéssemos estar entregando esses leitos. E ao engenheiro Sebastião Faria, que é um batalhador e ajudou muito. Parabéns a todos que acreditam no SUS”, concluiu Neto.

A cerimônia contou ainda com a presença do vice-prefeito Sebastião Faria, dos vereadores Cacau da Padaria, Paulinho AP, Temponi e Lela, do vigário geral da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, Monsenhor Alércio de Carvalho, e do padre Juarez Sampaio. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.