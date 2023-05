Estadual sub-20 – Barra Mansa 0x0 Búzios

Na tarde desta terça-feira (30/5), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebeu a equipe do Búzios no estádio eão do Sul, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca (Série B2). O placar do jogo foi de 0 a 0.

O primeiro tempo começou com o Barra Mansa assumindo o controle da partida e tentando encontrar brechas na defesa adversária. Aos 5 minutos, o Leão do Sul teve uma falta pela direita em que Baré bateu cruzado exigindo esforço da defesa visitante para tirar a bola da área. Aos 17, o Búzios conseguiu empreender um contra-ataque e Pedrinho chutou fraco para defesa tranquila de Kauã Moreno. Aos 22, Baré cruzou na área e Pedro Lucas cabeceou para defesa de João Pedro. Aos 39, Baré havia acabado de finalizar para foram quando a defesa do Búzios bobeou e a bola sobrou novamente para o atacante que chutou de novo por cima do gol. Aos 44, o zagueiro Angra fez bom lançamento na direita para Fabinho, que tirou do marcador e chutou pra fora. Placar final da etapa inicial: 0 a 0.

O segundo tempo começou com um jogo mais aberto. Aos 4 minutos, O Búzios chegou bem com Lucas Cunha, que arriscou de longe pra fora. Aos 14, em escanteio a favor do Barra Mansa, Angra cabeceou e a bola foi desviada pela defesa. Aos 21, a marcação do time barra-mansense vacilou, o Búzios contra-atacou e um chute fraco passou pelo goleiro e acertou a trave. Aos 23, em novo contra-ataque do Búzios, o atacante ficou cara a cara com o goleiro, que espalmou o chute do adversário. Aos 35, o Leão teve uma boa oportunidade com Jucca, que recebeu na entrada da área e chutou forte para defesa incrível do goleiro. Aos 44, Andrey fez boa jogada pelo meio e encontrou Jucca, que chutou forte no travessão. Placar final da partida: 0 a 0.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (4/6) para encarar a equipe do Campo Grande, às 15h, no estádio Ítalo del Cima, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Rogério Lucas dos Santos | Barra Mansa: Kauã Moreno; Fabinho (Lazaroni), Celso, Cauã Angra e João Pedro; Kaique, Luizinho (Luan Lucas) e Pedro Paulo; Andrey, Pedro Lucas (Jucca) e André Baré (Miguel). Téc. Thiago Campbell. | Búzios: João Pedro; Lucas Cunha, Henrique, Kaylon e Andry; Weverton, Pablo e Pedrinho; Kaik Didier, Kayck André e Erick.

# Rodada 1 do Estadual sub-20 (Série B2):

28/5/2023 (domingo)

Bonsucesso 0x1 Campo Grande

Rio de Janeiro 1×1 Belford Roxo

Mageense 1×1 Rio São Paulo

Carapebus 3×0 Angra dos Reis*

* Angra dos Reis suspenso

30/5/2023 (terça-feira)

Barra Mansa 0x0 Búzios

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Leão do Sul