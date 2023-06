O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube venceu o Campo Grande por 1 a 0 no último domingo (4/6), em jogo realizado fora de casa, sendo a primeira vitória do Leão do Sul no Campeonato Carioca (Série B2). A equipe barra-mansense passa a focar no próximo adversário – o Bonsucesso -, a fim de se manter na zona de classificação para a próxima fase da competição.

O atacante André Baré falou sobre a importância da vitória diante do Campusca: “A vitória contra o Campo Grande foi uma excelente conquista. Vimos a força e a garra da nossa equipe. Estamos ainda mais confiantes para a sequência dos jogos.”

Baré também falou sobre o início da preparação para o próximo jogo: “Já iniciamos a preparação e já viramos a chave pensando no confronto contra o Bonsucesso. Estamos treinando e nos organizando cada vez mais para podermos fazer um ótimo jogo e conquistar o nosso objetivo.”

O sub-20 do Barra Mansa encara no próximo domingo (11/6) a equipe do Bonsucesso, às 15h, no estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca (Série B2). Por Diogo de Oliveira Paula