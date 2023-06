Volta Redonda renova contrato de Robinho até 2025

Natural de Estrela Dalva-MG e revelado pelo Voltaço após se destacar em uma das peneiras do clube, Robinho já disputou 10 partidas entre Campeonato Carioca e Brasileiro, e renovou seu contrato até novembro de 2025 com reajuste salarial.

O volante, de 20 anos, que mora no alojamento do clube desde os 18 anos, falou da satisfação em renovar o seu vínculo com o Esquadrão de Aço.

“Agradeço muito a confiança da comissão técnica e da diretoria do clube. Estou muito feliz e vivendo um momento muito bom. Agora é continuar firme para ajudar a minha equipe dentro de campo. Estou feliz demais por essa extensão no meu contrato e continuo focado no meu trabalho”, disse o atleta.

O vice-presidente Flavio Horta Jr. falou sobre a renovação do prata da casa: “É sempre um motivo de muito orgulho quando revelamos um atleta e conseguimos estender o contrato dele, como no caso do Robinho. O Volta Redonda é grato pela postura do atleta, familia e de seu empresário nesse processo de renovação, que a todo momento reconheceram o papel do clube na formação do jogador”.

Nota: O Volta Redonda atendeu um pedido do meia Marcelo para deixar o clube e rescindiu o contrato com o atleta nesta segunda-feira, dia 12.