CSN apresenta proposta ao Sindicato dos Metalúrgicos

A Companhia Siderúrgica Nacional apresentou na tarde da segunda-feira (12) a proposta para o acordo coletivo 2023-2024 aos empregados da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Estão sendo oferecidas as mesmas condições que foram aceitas por empregados do grupo CSN em Minas Gerais, Porto Real (onde a votação dos empregados está “sub judice” devido a uma ação judicial do sindicato) e na fábrica de cimento, em Volta Redonda

Edimar Leite, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, informou em um vídeo divulgado em redes sociais, que a instituição recomenda a rejeição do acordo, que será votado na próxima segunda-feira (19), de 6 a 18h, em escrutínio secreto, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

“Nós entendemos que as outras plantas, por ser [o plano] Saúde Bradesco estão muito à nossa frente. Precisamos de um plano de saúde que atenda aos anseios e desejos do trabalhador. Entendemos que está proposta está muito aquém do que o trabalhador merece”, disse Edmar, ao aconselhar a rejeição da proposta.