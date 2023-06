O Grêmio Barra-mansense de Letras (GREBAL) está celebrando seu 48º aniversário em grande estilo com o lançamento da coletânea literária “Toda Palavra – Contos, Crônicas e Poesia”. O evento acontecerá no dia 16 de junho, sexta-feira, às 19h30, no Teatro de Bolso Paulo Rangel (sede do Grebal), localizado na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, 44, no Centro de Barra Mansa.

A coletânea “Toda Palavra” reúne obras de 50 autores grebalistas que apresentam seus talentos literários em diversas categorias, como contos, crônicas e poesias. O livro comemorativo é uma oportunidade para imprimir o talento literário dos associados do Grebal em suas páginas, destacando a qualidade e diversidade das produções locais.

Paulo Rangel, presidente do Grebal, ressalta a importância do livro como parte das celebrações do aniversário da instituição. “Completamos 48 anos de dedicação à literatura em março deste ano e decidimos comemorar essa trajetória de sucesso com uma coletânea que abrangesse todas as formas literárias. O livro ‘Toda Palavra’ é uma maneira de elevar a escrita por meio dos escritores associados, que brilhantemente compõem essa obra especial”, afirma Rangel.

Além do lançamento do livro, o Grebal promove uma ação social durante o evento. Os participantes são convidados a contribuir com a doação de 1 litro de leite, que será destinado a uma iniciativa de assistência social promovida pelo grêmio.

Aqueles que desejarem participar do lançamento do livro “Toda Palavra – Contos, Crônicas e Poesia” devem confirmar presença até a quarta-feira, dia 14 de junho, pelo número de WhatsApp (24) 99912-1975.

O evento promete ser uma noite especial para os amantes da literatura e uma oportunidade única para prestigiar o talento literário dos associados do GREBAL. Não deixe de comparecer e se encantar com as palavras que ganham vida nas páginas de “Toda Palavra”.

Sobre o Grebal:

O Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal) foi fundado em 1975 com o objetivo de promover e incentivar a literatura na região de Barra Mansa. Ao longo dos anos, o Grebal se consolidou como uma instituição reconhecida por suas contribuições para o cenário literário local, apoiando e divulgando os talentos literários da região. Atualmente, conta com diversos associados que participam de atividades culturais e projetos de escrita coletiva.