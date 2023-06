Arraiá Solidário do Bela acontecerá neste domingo (18) com comida, música e atrações típicas

Foi dada a largada para a época mais feliz do ano, principalmente, para os que amam os quitutes das tradicionais festas juninas. E, se você unir isso à solidariedade, fica melhor ainda. As instituições beneficentes da região – APADEFI, APADEM, APAE, Casa Jurema (Samba da Jurema), GAPC, Instituto Dagaz, Lar dos Velhinhos e Projeto Curumim – se uniram para fazer o Arraiá Solidário do Bela, que acontecerá neste domingo, 18/06, a partir das 13h30, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda/RJ.

A música ficará a cargo do grupo de forró XoteXamo, da dupla queridinha do sertanejo Noelle e Junior e da Iza Romero, participante do quadro Brilhantes do Programão de Sábado da TV Rio Sul – afiliada da Rede Globo. Nos intervalos, o DJ Graffith vai comandar o som. “Estamos felizes em receber tantas instituições aqui no Hotel-escola Bela Vista. Preparar este evento junto com eles nos deixa muito animados. Fazemos parte da história de Volta Redonda, afinal de contas, completamos 80 anos em 2023 e, consequentemente, fazemos parte, de alguma forma, da história de muitas destas instituições,” disse Carolina Wiziack, gerente do hotel.

E, se é comida típica que você quer, o Arraiá Solidário do Bela vai ter a queridinha pizza frita, milho verde, espetinhos, tortas e doces, arroz-doce e até acarajé, entre muitas outras opções para você e a sua família se deliciarem. Para os pequenos, uma área de lazer toda montada e preparada para que eles possam brincar com segurança. Além dos brinquedos infláveis, vai ter touro mecânico e a tradicional pescaria. Uma atração à parte será a Turma da Mônica. Os personagens vão circular pelo evento brincando e tirando fotos com as crianças. E não pode faltar a famosa quadrilha do Instituto Educacional Radeane nem a gigante fogueira do Hotel-escola Bela Vista.

Para participar do evento, o convite solidário pode ser comprado pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/hotelbelavista) ao preço de R$25,00 + 01 caixa de leite que será doada às instituições participantes. As crianças até 12 anos têm entrada livre no evento, mas o ingresso deve ser retirado também na plataforma do Sympla antecipadamente.

Confira o cardápio do Arraiá Solidário do Bela

Apadefi

Espetinhos de boi – R$12,00/cada

Espetinho de frango e misto – R$10,00/cada

Salsichão – R$8,00/cada

Apadem

Tortas – R$8,00/cada

Arroz doce – R$4,00/cada

Apae Volta Redonda

Pizza Frita – R$15,00/cada

Programa Curumim

Canjiquinha, caldo de mandioca ou caldo verde – R$10,00/cada

GAPC

Brigadeiro de colher – R$3,00/cada

Canjica com e sem amendoim – R$7,00/cada

Doces – R$5,00/cada >> Algodão doce, Bala de coco, Bolo de aipim, Bolo de milho, Cocada, Curau, Doce de abóbora, Maçã do amor, Pé de moleque ou Pipoca doce.

Instituto DAGAZ

Pescaria – R$10,00/cada

Lar dos Velhinhos

Cachorro quente – R$12,00/cada

Milho verde – R$6,00/cada

Samba da Jurema/Casa Jurema

Acarajé – R$17,00/cada

Batata frita – R$15,00/cada

Bolinho de feijoada – R$15,00/cada

Feijão amigo – R$10,00/cada

Serviço

Arraiá Solidário do Bela

Domingo, 18/06, a partir das 13h30

Convite: R$25,00 + 1 caixa de leite

Link da venda https://www.sympla.com.br/hotelbelavista

Atrações: Xotexamo, Noelle & Junior, Iza Romero e DJ Graffith

Instituições beneficentes participantes: APADEFI, APADEM, APAE, Casa Jurema (Samba da Jurema), GAPC, Instituto Dagaz, Lar dos Velhinhos e Programa Curumim