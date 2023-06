Barra Mansa enfrenta o Carapebus no Leão do Sul

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebe o Carapebus nesta quinta-feira, dia 22, às 15h, no estádio Leão do Sul, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca (Série B2). A equipe barra-mansense se situa na sexta colocação na classificação geral da competição, com sete pontos, a mesma pontuação do Búzios, a última equipe dentro da zona de classificação para a fase semifinal.

Escalação:

O técnico Thiago Campbell divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Kauã Moreno; Kaique Oliveira, Kauê, Cauã Angra e Lazaroni; Kaique Tomaz, Luizinho e Fabinho; Luan Lucas (André Baré), Pedro Lucas e Andrey.

Classificação atualizada:

1º. Carapebus: 12 pontos (saldo de 8);

2º. Campo Grande: 12 pts (saldo de 7);

3º. Rio de Janeiro: 10 pts;

4º. Búzios: 7 pts (saldo de 1);

5º. Rio São Paulo: 7pts (saldo de 0);

6º. Barra Mansa: 7 pts (saldo de 0);

7º. Belford Roxo: 5 pts;

8º. Bonsucesso: 4 pts (saldo de -1);

9º. Mageense: 4 pts (saldo de -4);

10º. Angra dos Reis: 3 pts.

Jogos da sexta rodada:

22/6/2023 (5ª feira)

Bonsucesso x Rio São Paulo – 10h

Barra Mansa x Carapebus – 15h

Campo Grande x Angra dos Reis – 15h

Mageense x Rio de Janeiro – 15h

Búzios x Belford Roxo – 15h

Estatísticas do Barra Mansa (sub-20):

Gols: Miguel, Pedro Lucas e Luan Lucas (1).

Assistências: Pedro Paulo e Luizinho (1).

Cartões amarelos: João Pedro (3), Kaique Tomaz (2); Angra, Fabinho, João Guilherme, Marcelo, André Baré, Luan Lucas e Miguel (1).

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa