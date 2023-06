O sub-23 do Barra Mansa Futebol Clube recebe neste sábado (24/6), às 14h, no estádio Leão do Sul a equipe do Profad, de Duque de Caxias, pela quinta rodada da Rio Copa.

As duas equipes vêm de derrotas na competição e, diante disso, entrarão em campo com intensões redobradas em busca da vitória. Enquanto o Barra Mansa foi derrotado fora de casa por 4 a 3 para o União Central, o Profad perdeu de 4 a 2 para o Tomazinho.

O sub-23 do Barra Mansa se encontra na terceira colocação da Rio Copa, atrás do líder Tomazinho (10 pontos) e do União Central (9 pontos). A equipe do Profad soma apenas três pontos.

Por Diogo de Oliveira Paula/

Foto: BMFC (divulgação)