É campeão! A categoria sub-13 do Volta Redonda conquistou a Taça Guanabara do Campeonato Metropolitano neste sábado, dia 24, após vencer a Portuguesa-RJ por 3 a 0, no Estádio Los Larios.

Com a conquista, as categorias sub-13 e 14 do Voltaço alcançaram o acesso para a Série Ouro do Metropolitano, que será no segundo semestre de 2023. O acesso veio após o quadrangular final, com o Esquadrão de Aço ficando em primeiro lugar na soma das duas categorias.

Os atletas e a comissão técnica serão homenageados no intervalo da partida entre Volta Redonda e Ypiranga, neste domingo, dia 25, no Raulino de Oliveira. O clube agradece a parceria com o VR Esportes nas categorias e comemora o êxito nos primeiros meses.