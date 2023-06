O lateral-direito Wellington Silva vai completar 50 jogos pelo Volta Redonda neste domingo, dia 25, na partida contra o Ypiranga, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 35 anos chegou no Tricolor de Aço em abril do ano passado e, desde então, vem sendo peça fundamental na equipe do técnico Rogério Corrêa. .

“Primeiramente, muito feliz em poder completar essa marca de 50 jogos aqui no Volta Redonda. Desde que cheguei aqui no clube, sempre fui muito bem recebido por todos os funcionários. Agora é dar continuidade, que esse número de jogos continue crescendo e assim continuamos brigando pelos nossos objetivos”.

O Volta Redonda chega para esse jogo contra o Ypiranga com duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas – contra Botafogo-PB e São Bernardo. Para o experiente lateral, o Voltaço precisa manter a tranquilidade para vencer dentro de casa e brigar para entrar na zona de classificação.

“Vai ser uma partida muito difícil, tendo em vista que o adversário está em nossa frente. Temos que ter cautela, mas também estamos dentro de nosso domínio. Com a humildade de sempre trabalhando para chegar no jogo, conquistar os três pontos que é o nosso objetivo e chegar no G-8 para não sair mais”.

O Volta Redonda recebe o Ypiranga neste domingo, dia 25, às 16h30, no Raulino de Oliveira. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do estádio a partir das 13h30 até o intervalo do jogo, no valor promocional de R$20,00.