O Voltaço venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1, pela Série C do Campeonato Brasileiro no Estádio Raulino de Oliveira, em, Volta Redonda.

O time chega agora aos 15 pontos da competição. Os gols foram marcados no segundo tempo de partida. No próximo domingo, dia 2 de julho, o time volta a campo para enfrentar o CSA.