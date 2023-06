Na tarde deste domingo (25/6), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentou o Angra dos Reis pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria. Jogando no estádio Jair Toscano de Brito, no litoral do Sul Fluminense, a equipe barra-mansense venceu por 2 a 1, com gols de André Baré e Luan Lucas.

O jogo começou favorável ao Barra Mansa, tanto que, logo aos 10 minutos, João Pedro cruzou, Andrey disputou com o zagueiro adversário e a bola sobrou para André Baré, que chegou chutando cruzado para inaugurar o placar. O primeiro tempo terminou 1 a 0 para o Leão.

No segundo tempo, o time barra-mansense conseguiu ampliar o marcador após o zagueiro Cauã Angra fazer um lançamento, Luan Lucas aproveitou a saída errada do goleiro, tirou do zagueiro e finalizou certeiro pro gol. Em seguida, o Angra dos Reis descontou. Placar final: 2 a 1 para o Barra Mansa.

Com a vitória, o Leão do Sul chegou aos 11 pontos e atingiu, provisoriamente, a terceira colocação, retornando à zona de classificação para a fase semifinal da competição. O Angra dos Reis continua com três pontos, na lanterna da classificação geral.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (2/7) para receber a equipe do Belford Roxo, às 15h, no estádio Leão do Sul, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

25/6/2023 | Angra dos Reis 1×2 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Jair Toscano de Brito, Angra dos Reis | Árbitro: Marcus Vinicius Latorre | Gols: André Baré e Luan Lucas | Barra Mansa: Kauã Moreno; Kaique Oliveira, Kauê, Cauã Angra e João Pedro (Fellipe); Kaique Tomaz (Fabinho), Luizinho (João Guilherme) e Andrey (Diniz); André Baré, Jucca (Lazaroni) e Luan Lucas (Coreia). Téc. Thiago Campbell.

# Classificação atualizada:

1º. Campo Grande: 15 pts;

2º. Carapebus: 14 pts;

3º. Barra Mansa: 11 pts;

4º. Rio São Paulo: 10pts (saldo de 1);

5º. Rio de Janeiro: 10 pts (saldo de -3);

6º. Búzios: 8 pts (saldo de 1);

7º. Mageense: 8 pts (saldo de -3);

8º. Bonsucesso: 7 pts;

9º. Belford Roxo: 6 pts;

10º. Angra dos Reis: 3 pts.

# Resultados da sétima rodada:

25/6/2023 (domingo)

Rio de Janeiro 0x3 Bonsucesso – 15h

Angra dos Reis 1×2 Barra Mansa – 15h

Carapebus 0x0 Mageense – 15h

26/6/2023 (2ª feira)

Belford Roxo x Campo Grande – 15h

29/6/2023 (5ª feira)

Rio São Paulo x Búzios – 15h

# Estatísticas do Barra Mansa (sub-20):

Gols: Luan Lucas (2), Miguel, Pedro Lucas e André Baré (1).

Assistências: Pedro Paulo, Angra e Luizinho (1).

Por Diogo de Oliveira Paula/Foto: BMFC (divulgação)