A Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento no início da tarde deste domingo, por volta das 13h30min, quando depararam com um suspeito pedalando uma bicicleta na RJ-147, nas proximidades do Mercado Poupe, no bairro João Bonito, em Valença.

Ao avistar a viatura policial, o suspeito empreendeu fuga por uma área de mata deixando para trás, uma bicicleta e uma bolsa contendo drogas. Os agentes entraram na mata, mas não conseguiram prender o suspeito.

Foram apreendidos 41 pinos de pó branco e uma bicicleta aro 26 (vermelha). As drogas e a bicicleta foram levadas para a DP de Valença, onde foi feito o registro policial.