Parlamentar esteve em contato permanente com o DER para solicitar ações emergenciais na rodovia, que chegou a ser interditada no começo do ano

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve, nessa terça-feira, dia 27, na RJ-153, que liga Volta Redonda ao distrito de Santa Izabel do Rio Preto, em Valença. O parlamentar foi fiscalizar o início das obras de recuperação da rodovia, que chegou a ser interditada no trecho da Serra da Mutuca em fevereiro deste ano por conta das chuvas que provocaram deslizamento da pista.

“Um dos principais papéis do legislativo é garantir o bom uso do dinheiro público. Estive na RJ-153, que vai receber investimento em torno de R$ 53 milhões, para fiscalizar o início das obras. A recuperação definitiva da estrada é uma luta nossa e um desejo da população e vou seguir acompanhando a evolução das intervenções para que sejam concluídas, com eficácia, o mais rápido possível”, afirmou Jari.

A recuperação da RJ-153 tem sido uma preocupação e pauta de inúmeras conversas de Jari com a direção do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro) desde o início de 2023. O deputado chegou a viabilizar a construção de uma variante no trecho da Serra da Mutuca, que liga o distrito de Amparo, em Barra Mansa, a Santa Izabel do Rio Preto, em Valença, para permitir a liberação da estrada.

“A RJ-153 é uma importante rota para trabalhadores, estudantes e também é usada para escoamento da produção rural entre os municípios que corta”, lembrou Jari.

RJ-143 – O deputado também esteve na RJ-143, no trecho estrada liga o distrito de Barra Mansa, Nossa Senhora do Amparo, a São José do Turvo, distrito de Barra do Piraí. “Já fiz uma indicação para que o DER faça a recuperação de toda rodovia, que atravessa os municípios de Valença, Barra do Piraí, Barra Mansa e Quatis. Mas vou reiterar o pedido, já que observei que, principalmente, no trecho entre Amparo e Turvo há risco de deslizamento da pista”, falou Jari.

Deputado na Sua Cidade

Jari encerrou nesta semana as edições de junho do projeto “Deputado na Sua Cidade” no bairro Voldac, em Volta Redonda. Neste mês, ele ainda esteve no bairro Retiro, em Volta Redonda, além dos municípios de Pinheiral e Quatis.

Após conversar com moradores do Voldac, pela manhã, o deputado visitou duas unidades escolares do Estado: o Centro Educacional Gecy Vieira Gonçalves, no bairro Três Poços; e o Colégio Estadual São Paulo, no São Lucas.

“A cada segunda-feira, após a edição semanal do ‘Deputada na Sua Cidade’, procuro fiscalizar duas unidades de ensino da Rede Estadual. Converso com a direção, profissionais e alunos e coloco o mandato à disposição para ajudar a comunidade escolar. Normalmente, as reivindicações geram indicações à Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação) para que tome providências”, explicou o deputado.

