O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube tem apresentado um sistema defensivo sólido na atual temporada do Campeonato Carioca (Série B2). A equipe é a que menos sofreu gols durante as sete rodadas já disputadas. Apenas quatro gols atravessaram a meta do goleiro Kauã Moreno, uma média de 0,54 gols sofridos por partida. Além disso, a equipe barra-mansense terminou quatro partidas sem nenhum gol, número compartilhado apenas com o vice-líder Carapebus.

Tal eficiência defensiva também tem sido o ponto forte do sub-20 do Barra Mansa nas últimas temporadas no campeonato estadual. Seguem abaixo os números das temporadas 2021, 2022 e 2023:

2021 – 4 gols sofridos em 8 jogos (média de 0,5);

2022 – 5 gols sofridos em 11 jogos (média 0,45);

2023 – 4 gols sofridos em 7 jogos (média de 0,54).

O sub-20 do Barra Mansa recebe o Belford Roxo no próximo domingo (2/7), às 15h, no estádio Leão do Sul, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca (Série B2). A vitória poderá garantir a classificação da equipe na próxima fase da competição.

Matéria produzida por: Diogo de Oliveira Paula

Foto: Barra Mansa FC