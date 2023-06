Partidas serão disputadas no sábado e domingo, a partir das 8h, no ginásio do Retiro; equipes campeãs serão premiadas com troféus e medalhas

Chegou a hora de conhecer os campeões da XVIII Copa Diarinho. As finais da maior competição esportiva infantojuvenil do interior do estado do Rio, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), em parceria com o jornal Diário do Vale, acontecem neste sábado e domingo, dias 1º e 2, a partir das 8h, no ginásio do bairro Retiro. Serão decididos os campeões e vice-campeões de cada categoria, além dos terceiros colocados, com premiações e entrega dos troféus para os vencedores.

Foram dois meses de torneio, com a participação de cerca de 3 mil atletas, com idades entre 6 e 17 anos, de sete cidades da região. Ao todo, foram disputados 311 jogos, envolvendo 212 times, em oito ginásios de Volta Redonda: Retiro, Santo Agostinho, Santa Cruz, 249, Vila Rica, Três Poços, Açude e Siderlândia.

As equipes foram divididas em Série Prata (instituições públicas) e Série Ouro (instituições particulares), distribuídas em seis categorias por idade. As categorias sub-7 (5 a 7 anos) e sub-9 (8 a 9 anos) tiveram participação mista (masculino e feminino), em formato de festival. A sub-11 (10 a 11 anos) também manteve o formato misto. No sub-13 (12 a 13 anos), sub-15 (14 a 15 anos) e sub-17 (16 a 17 anos), as disputas foram divididas entre masculino e feminino.

Confira abaixo os confrontos das finais da XVIII Copa Diarinho:

1º de julho – Sábado

– Série Prata

Sub-15 – Masculino – A partir das 9h

3º lugar: Geração Futuro x Esperança Pinheiral

Final: PM Rio Claro x Vila Rica/Tiradentes

Sub-13 – Masculino – A partir das 10h

3º lugar: Esperança Pinheiral x Smac A

Final: Gente que Faz x Athletic Porto Real

Sub-11 – Misto – A partir das 10h30

3º lugar: Smac C x Açude TA

Final: Açude MA x Vila Rica TB

– Série Ouro

Chave única sub-17 – Masculino – A partir das 13h

Reforma FC x Sesc-BM

SE Real/Municipal/B7 x Escola Firjan Sesi

Reforma FC x SE Real/Municipal/B7

Sesc-BM x Escola Firjan Sesi

Reforma FC x Escola Firjan Sesi

Sesc-BM x SE Real/Municipal/B7

2 de julho – Domingo

– Série Prata

Sub-17 – Masculino – A partir das 8h

3º lugar: Açude TA x PM Rio Claro

Final: Gente que Faz x Mais que um Time

– Série Ouro

Sub-15 – Masculino – A partir das 9h

3º lugar: Aero Clube x CA São Luiz Futsal

Final: Fênix A x SE Real/Municipal/B7

Sub-13 – Masculino – A partir das 10h

3º lugar: CA São Luiz Futsal x Suel Futsal

Final: SE Real/Municipal/B7 x Fênix B

Sub-11 – Misto – A partir das 10h30

3º lugar: CA São Luiz Futsal x Firjan Sesi-VR

Final: Diamantes x SE Real/Municipal/B7

Foto: Divulgação-Secom/PMVR.