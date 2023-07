Vagas são para contratação imediata e cadastro de reserva; inscrições acontecem nos dias 10 e 11 de julho

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está com edital disponível para a contratação temporária de profissionais de diversas áreas, bem como para formação de cadastro de reserva. O prazo da admissão é de seis (06) meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

As oportunidades são para as seguintes funções: assistente social (nível superior e com registro no conselho de classe), agente educador, motorista (nas categorias B ou D), cozinheiro(a), eletricista predial, pedreiro, coveiro, roçador, vigia patrimonial e ajudante de funerária.

Para inscrição, o interessado deve comparecer à sede da SMASDH, na Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro, nos dias 10 ou 11 de julho de 2023, das 9h às 16h. Além da ficha de inscrição, preenchida no local, o candidato precisará levar currículo e a seguinte documentação (cópia e original):

– Comprovante de escolaridade e de experiências anteriores na área de atuação;

– Comprovante de cursos complementares (certificado ou declaração);

– Comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone);

– CPF e Carteira de Identidade;

– Comprovante de quitação eleitoral;

– Certificado de reservista (para candidatos homens);

– Registro no Conselho de Classe pertinente (para o cargo de assistente social);

– Carteira de motorista B ou D (para o cargo de motorista).

O edital completo do processo seletivo da SMASDH (N° 001/23) está disponível no link: https://barramansa.rj.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/Edital-2023.pdf ou ainda fixado em um mural na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.