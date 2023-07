Uma reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, dia 17, definiu a tabela do Campeonato Estadual da Série B2 (Profissionais).

Ficou definido que o Barra Mansa faz a sua estreia contra o Rio-São Paulo, no dia 17 de setembro.

Foto: vice-presidente do Barra Mansa FC, Thiago Campbell, ao lado do presidente do Rio-São Paulo Rafael Affonso