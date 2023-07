Volta Redonda goleia o Amazonas por 5 x 1

No aniversário da cidade de Volta Redonda, o Voltaço deu um show no Raulino de Oliveira e chegou a seis jogos de invencibilidade na Série C. O Esquadrão de Aço goleou o Amazonas por 5 a 1, em partida válida pela 13ª rodada, com gols de Ítalo (2), Douglas Skilo, Wandson e Samuel Granada. Sassá descontou para o Amazonas.

No primeiro tempo, o Volta Redonda tomou a iniciativa do jogo. Controlou a posse de bola e criou diversas oportunidades de gol. Mas foi o Amazonas que abriu o placar aos 15’, quando Sassá’, aproveitou o rebote e marcou, 1 a 0. Mas o empate veio rápido. Aos 17’, Ítalo cruzou na medida para Douglas Skilo se antecipar à zaga e empatar, 1 a 1.

O Voltaço manteve o ímpeto em campo e, aos 43’, virou a partida. Skilo cruzou, a bola desviou e sobrou para Ítalo, que tocou na saída do goleiro, 2 a 1. Aos 44’, a defesa do Amazonas falhou, Ítalo roubou a bola, avançou sozinho e ampliou, 3 a 1.

Na etapa final, o Volta Redonda não tomou conhecimento do Amazonas. Aos 16’, Marquinhos avançou pela esquerda, cruzou rasteiro e Wandson colocou no ângulo, 4 a 1. Aos 22’, Wandson cruzou rasteiro, Caio Vitor deixou a bola passar, Marcão dribou o zagueiro e rolou para Samuel Granada ampliar: 5 a 1.

Com a vitória, o Volta Redonda chegou aos 22 pontos, se mantendo na quarta colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será na segunda-feira, dia 24, contra o São José, às 20h, no estádio Francisco Novelletto.