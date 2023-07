Voltaço firma parceria no futebol feminino

O Volta Redonda Futebol Clube estará novamente representado no futebol feminino. O Esquadrão de Aço firmou parceria com a equipe New Star Soccer, do ex-atleta do clube, Rozenir, para a disputa de competições femininas de futebol.

No acordo, a exigência do clube foi a apresentação de um projeto autossustentável, com garantias de execução e cumprimento das obrigações, além da oportunidade para as atletas de toda região, que foi cumprido pela New Star Soccer.

Neste primeiro momento, o Voltaço estará vinculado apenas as categorias amadoras, do sub-14 ao sub-20. Em breve, o clube estará divulgando, junto com a New Star Soccer, mais informações sobre a montagem do elenco, categorias e locais de treinamento.