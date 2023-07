Estadual (Série A2): Sub-17 do Barra Mansa vence na estreia

Sub-15 do Barra Mansa empata

Na tarde deste sábado (29/7), as categorias sub-15 e sub-17 do Barra Mansa Futebol Clube realizaram as suas estreias no Campeonato Carioca (Série A2). Enfrentando a equipe do Rio de Janeiro no estádio Leão do Sul, o sub-17 do Barra Mansa venceu por 3 a 0, enquanto que o time sub-15 empatou em 1 a 1.

O sub-15 e o sub-17 do Barra Mansa folgam na segunda rodada da competição, por isso o próximo compromisso das duas categorias será em 12 de agosto contra o Americano, em partidas realizadas no CT do Tigres do Brasil, em Xerém.

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: Gabriel Valente