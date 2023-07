Crianças e adultos foram ao Corredor Cultural para prestigiar a apresentação A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, apoiou, neste domingo (30), a realização do espetáculo ‘A Menina que Entra em Livros’, promovido pela Fundação ArcelorMittal. A peça faz parte do projeto Diversão em Cena e foi apresentada no Corredor Cultural, no Centro, com entrada gratuita.

Com produção da O Trem – Companhia de Teatro, ‘A Menina que Entra em Livros’ conta a história de Júlia, uma menina, filha única, que se desespera ao saber que vai ganhar um irmão. Em função disso, enquanto o quarto é reformado e dividido, a menina é obrigada a dormir na biblioteca, onde acaba entrando em um livro, para encontrar a solução de seus problemas. Com figurinos e cenários grandiosos, músicas cantadas e orquestradas ao vivo, coreografias e efeitos de luz e som, o espetáculo garante diversão e entretenimento para toda a família.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou da satisfação de ter mais um espetáculo na região e aproveitou para agradecer ao prefeito. “Essa é mais uma apresentação em parceria com ArcelorMittal, que valoriza a cultura e está sempre à disposição do município, agregando em nossa programação. Gostaria de agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, por apoiar a cultura e contribuir para que espetáculos como esse possam ser realizados. Recebemos muitas pessoas no Corredor Cultural, que já é uma área voltada à arte e ao entretenimento para todos”, declarou.

Bravo ainda ressaltou que, além do incentivo à leitura, o espetáculo apresenta elementos da cultura popular brasileira. Por meio da personagem, a menina conhece diversos trava-línguas e brincadeiras de rua.

A moradora do bairro Santa Lúcia, Ana Maria Aparecida, de 45 anos, comentou como os espetáculos e as programações gratuitas fazem a diferença para as crianças do município. “É divertido e um ótimo modo de entretenimento para meus filhos. Sempre aproveito as programações no Corredor Cultural. Estive nos espetáculos anteriores, da Moana e do Rei Leão, e meus gêmeos amam. Queremos vir nos próximos,” contou.