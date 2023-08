Remo vence o Volta Redonda por 2 x 1

O Remo venceu o Volta Redonda por 2 x 1, na noite de sábado, dia 4, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C, no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA).

A partida foi disputada pela 15ª rodada do brasileirão (C). Muriqui fez o primeiro gol da partida cobrando um pênalti, aos 10 minutos do primeiro tempo. O Volta Redonda empatou aos 45 minutos ainda da etapa inicial, com o gol de Ítalo Carvalho. A vitória do Remo aconteceu num cruzamento, onde Diego Ivo conferiu de cabeça aos 22 minutos da etapa complementar.

Com a vitória o Remo ainda tem chance de chegar ao grupo de classificação da competição. O Volta Redonda ocupa a quarta colocação com 26 pontos ganhos, mas pode ser alcançado pelo Operário (PR), que tem 26 pontos e Náutico (PE) que está com 25 pontos ganhos.

Caio Vitor, do Volta Redonda, reclamou da arbitragem e levou cartão vermelho, aos 50 minutos.

FICHA TÉCNICA

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Assistente 2: Arthur Pancieri Pires (ES)

Gols: Muriqui aos 9/1T e Diego Ivo aos 23/1T; Ítalo Carvalho aos 47/1T

Cartão amarelo: Anderson Uchôa; Bruno Barra

Cartão vermelho: Caio Vitor

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra, Evandro; Anderson Uchôa (Paulinho Curuá), Claudinei e Richard Franco (Elton); Renanzinho (Leonan), Jean Silva (Ronald) e Muriqui (Bochecha). Técnico: Ricardo Catalá.

Volta Redonda: Jean Drosny; Iury, Matheus Santos, Marcão Costa e Ricardo Sena (Sanchez); Bruno Barra (Henrique), Paulinho (Robinho) e Caio Vitor; Marquinhos (Luizinho), Douglas Skilo (Hugo Borges) e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.