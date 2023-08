O Volta Redonda Futebol Clube encerrou na manhã desta sexta-feira, dia 11, a preparação para o confronto diante do Operário. O Voltaço ocupa a 5ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro e briga pela classificação à segunda fase faltando três rodadas para o final. O jogo será neste sábado, dia 12, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Em uma semana de trabalhos intensos, o técnico Rogério Corrêa terá quase todos os atletas à disposição. De fora, estão o zagueiro Daniel Felipe e o lateral-direito Wellington Silva, que se recuperam de lesão, além do meia Caio Vitor, suspenso por ter levado cartão vermelho na última rodada. Após cumprir suspensão, o meia Júlio César volta a ficar disponível para a partida.

Com a expectativa de um bom público no Raulino de Oliveira, o volante Paulinho pontuou que o apoio do torcedor será fundamental para colocar o Voltaço ainda mais próximo da classificação.

“Será um jogo extremamente difícil contra uma equipe que vem de bons resultados. Mas estamos muito concentrados e esperamos contar com o apoio do torcedor para sair com a vitória, dando um passo muito grande em nosso objetivo que é a classificação”, disse o camisa 20.

Os ingressos estão disponíveis para compra nos pontos de venda divulgados pelo clube no site www.voltaco.com.br. O torcedor do Voltaço também poderá garantir sua entrada nas bilheterias do Raulino de Oliveira que abrem às 15h. Todos pagam o valor promocional de R$20,00.

FANFESTAÇO

O Volta Redonda estará promovendo um Fanfestaço no pré-jogo deste sábado, dia 12, a partir das 15h. No local, serão vendidos chopp, drinks e churrasquinho.