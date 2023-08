Após o sucesso nas livrarias pelo mundo, o consagrado romance socioemocional de Augusto Cury, considerado pelo autor uma obra vital de sua carreira, chega aos palcos do Teatro Gacemss

Considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas, com 35 milhões de livros em mais de 60 países, Augusto Cury lançou O Homem Mais Inteligente da História em 2016, após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção.

A adaptação do romance para os palcos, que já foi apresentada em vários teatros pelo país desde sua estreia em setembro de 2021, é assinada também pelo próprio escritor.

A obra conta a trajetória do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, quando ele é desafiado pela ONU a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história. “Jesus foi (e ainda é) o maior especialista no território da emoção. O homem, mestre da sensibilidade, que demonstrou doçura e que enxergou nitidamente além das profundezas da nossa delicada condição humana, soube lidar com a dor, não se abatia”, explica Cury.

Quem dá vida ao protagonista na peça é o ator Daniel Satti, que participa dessa montagem ao lado de Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. Além de abordar os principais aspectos da gestão da emoção, o espetáculo também fala sobre autocontrole, criatividade, solidariedade, a busca da felicidade e o amor, e ainda trata com sensibilidade temas polêmicos como depressão e violência contra a mulher.