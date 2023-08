Exposição ‘CINZAS’ de Antonio Geraldo Galeria de Arte do Gacemss

O Gacemss abre sua Galeria de Arte para visitação à Exposição ‘CINZAS’ do artista Antônio Gerealdo

‘CINZAS’ é composta por trabalhos bi e tridimensionais . “Aplico as cinzas pulverizando verniz acrílico à base de água, numa espécie de decalcação do material tendo como suporte madeira e objetos. Esta técnica comecei a desenvolver há uns 5 anos, numa época de queimadas ao redor da cidade quando as fuligens caem. Pequei uma e comecei a imaginar como usar esse novo material. Levei algum tempo para colocar em prática. Colher material, secar, experimentar, errar, refazer. Como toda técnica vão aparecendo novas possibilidades”.

A exposição ‘CINZAS’ mostra o resultado de um processo artístico realizado nos últimos anos da carreira de Antonio Geraldo. “Em novembro de 1993 fiz a minha primeira exposição individual intitulada ‘Terras, minérios e pigmentos naturais’, através do Gacemss, mas realizada no Clube Foto Filatélico. No decorrer do tempo comecei a trabalhar com oxidações e nos últimos anos venho fazendo trabalhos usando as cinzas de mato.

Antonio Geraldo é mineiro, nascido em Coimbra em 1959, e criado em Volta Redonda, cidade onde chegou aos 4 anos.

A arte sempre esteve presente na vida deste menino curioso e criativo que gostava de fazer projeção de slide na parede para os amigos. “Fiz alguns fantoches de tecidos com a mesma intenção de mostra e outras vertentes com trabalhos manuais!”.

Trabalhou na CSN por alguns anos e quando se desligou foi se dedicar ao artesanato com argila fazendo colares de cerâmica queimada numa olaria (parceria que durou décadas).

Aos 35 anos fez sua primeira exposição individual com trabalhos bidimensionais, usando terras colhidas ao redor da cidade (‘Terras, minérios e pigmentos naturais’, realizada pelo Gacemss no Clube Foto Filatélico em 1993). Em Itabirito MG, em uma mina, também conseguiu pegar material para desenvolver esse tipo de trabalho. Até que veio a necessidade de ir mais longe e na sequência vieram as oxidações e cinzas de mato.

Foram mais de 40 exposições realizadas na região, em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Piraí e também Rio de Janeiro e Niterói.

Exposição ‘CINZAS’ de Antonio Geraldo

Local: Galeria de Arte Cílio Bastos

Visitação: de 10 a 25 – segunda a sexta – 13h às 18h

GALERIA DE ARTE CÍLIO BASTOS

Espaço Cultural GACEMSS

Rua 14 nº 22 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda

(Beco da Cultura Paschoal Possidente)

(24) 3343-1770