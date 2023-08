Unidade passou por melhorias na estrutura, como pintura, reforma do telhado, troca de portas e novo acabamento na cozinha, entre outras

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou nesta sexta-feira, dia 11, a revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) Monte Castelo. A unidade recebeu melhorias em toda a sua estrutura, como uma nova pintura nas paredes e no portão; reforma no telhado; troca de portas; novo acabamento para o piso da cozinha; construção de um muro de contenção e de um piso cimentado nos fundos da unidade; entre outras intervenções.

A entrega formal da revitalização da unidade, que já retomou os aten dimentos, aconteceu durante uma reunião com representantes da Associação de Moradores do bairro Sessenta e do Conselho Gestor da UBS Monte Castelo. Representando a SMS, estiveram presentes a coordenadora da Atenção Primária à Saúde (APS) de Volta Redonda, Vanessa de Lima Huguenin, a coordenadora do Distrito II, Sueli Salume Monteiro, e o gerente da UBS Monte Castelo, Oswaldo Ramos de Oliveira.

“Estamos em um processo de reforma em diversas UBSs e UBSFs (Unidade Básica de Saúde da Família) do município. É uma melhoria que traz benefícios tanto para a equipe, que tem um lugar estruturado, seguro para trabalhar, e também para a população, que tem uma boa unidade para ser atendida. Além disso, oferecemos capacitações aos nossos profissionais para que o atendimento seja sempre de qualidade e humanizado”, destacou Vanessa.

Mais médico no posto

Além da reforma estrutural, a UBS Monte Castelo também teve uma ampliação no atendimento médico. A unidade conta agora com dois médicos generalistas (clínico geral), um de 30 e outro de 40 horas semanais.

“Tem médico todos os dias no posto. A agenda está mais tranquila e conseguimos atender melhor a toda a nossa demanda, agendando uma consulta com menos tempo de espera. O retorno da população tem sido ótimo, porque é possível, por exemplo, marcar uma consulta para a mesma semana”, ressaltou o gerente da UBS Monte Castelo, Oswaldo Ramos de Oliveira.

Cereja do bolo

A presidente da Associação de Moradores do bairro Sessenta, Sônia Gomes, juntamente com as representantes do Conselho Gestor da UBS Monte Castelo, Rita e Maria José, estiveram presentes na reunião de entrega da revitalização da unidade de saúde. Elas elogiaram as melhorias feitas e, principalmente, o aumento na carga horária dos médicos que atendem na unidade.

“Esperava que iria melhorar muito e foi isso que aconteceu, não apenas com a revitalização, mas com as horas a mais de atendimento médico, que foi a cereja do bolo. Também tem que elogiar a gerência do Oswaldo, que vem fazendo um bom trabalho, com muitas ideias inovadoras”, afirmou Sônia. Fotos: Divulgação-Secom/PMVR.