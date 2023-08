Barra Mansa estreia diante do Sampaio Corrêa no Leão do Sul

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebe a equipe do Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (16/8), às 14h45, no Estádio Leão do Sul, em partida de ida da primeira fase da Copa Rio (Torneio Otávio Pinto Guimarães).

Após a sexta colocação no Campeonato Carioca (Série B2), o sub-20 do Barra Mansa passa a focar em um novo desafio para a temporada – a Copa Rio da categoria. Para o torneio, a equipe barra-mansense vem se preparando sob o comando do técnico Carlinhos.

O jogo de volta entre Sampaio Corrêa e Barra Mansa será na outra quinta-feira (24/8), no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. A equipe que avançar desse confronto terá o Volta Redonda como adversário da segunda fase do torneio.

Por Diogo de Oliveira Paula

Sub-20 do Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)