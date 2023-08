O Barra Mansa Futebol Clube já iniciou a preparação para o Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. O técnico Leandro Silva terá à disposição o lateral-direito Valter, atleta de 22 anos que tem passagens por Volta Redonda, Pérolas Negras e Carapebus.

Valter falou sobre a expectativa de atuar pelo Barra Mansa no Estadual (Série B2):

“Eu me chamo Valter Cardoso, tenho 22 anos e sou lateral-direito. A expectativa para o campeonato é muito boa. Temos um grupo muito bom. Vamos buscar o acesso e, se Deus quiser, ser campeão da divisão e ajudar o Barra Mansa.”

Valter fez sua base pelo Volta Redonda, clube por onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior nos anos de 2019 e 2020 e, além disso, foi vice-campeão da Taça Rio (sub-20) de 2020.

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 19 de setembro contra a equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

VALTER

Valter da Silva Cardoso Neto

Posição: lateral-direito

Nascimento: 20/8/2000

Naturalidade: Barra Mansa

Último clube: Carapebus

Por Diogo de Oliveira Paula