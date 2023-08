Kerlon – atleta do sub-17 do Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)

As equipes sub-15 e sub-17 do Barra Mansa Futebol Clube entram em campo neste sábado (19/8) pelo Campeonato Carioca (Série A2), quando receberão os elencos do Nova Cidade no estádio Leão do Sul. A partida da categoria sub-17 será às 12h45 e a do sub-15 está marcada para começar às 14h45.

Até o momento, a categoria sub-17 do Barra Mansa somou 5 pontos em dois jogos e se situa na oitava colocação, última posição dentro da zona de classificação. Já o sub-15 do Barra Mansa ganhou várias posições com a vitória na última rodada e se encontra na oitava posição, com 5 pontos conquistados. Vale ressaltar que ambas categorias do clube barra-mansense estão com um jogo a menos por terem folgado na segunda rodada.

Por Diogo de Oliveira Paula