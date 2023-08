Estadual (Série A2)

Na tarde deste sábado (19/8), as categorias sub-15 e sub-17 do Barra Mansa Futebol Clube entraram em campo pela quarta rodada do Campeonato Carioca (Série A2). Atuando no estádio Leão do Sul, o sub-17 do Barra Mansa venceu o Nova Cidade por 1 a 0, enquanto que o time sub-15 foi derrotado pela equipe de Nilópolis por 3 a 0.

Após três jogos realizados, o sub-17 do Barra Mansa alcançou oito pontos e se manteve na zona de classificação para a segunda fase da competição, enquanto que o sub-15 estacionou nos cinco pontos e perdeu posições importantes na tabela de classificação.

O sub-15 e o sub-17 do Barra Mansa voltam a campo no próximo sábado (26/8), quando enfrentarão a equipe do Olaria no estádio da Rua Bariri, no Rio de Janeiro.

Por Diogo de Oliveira Paula