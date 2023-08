Um homem foi flagrado no início da tarde deste sábado, dia 19, por volta das 12 horas, com várias mercadorias escondidas dentro de sua calça e do casaco no Supermercado Bramil, localizado na Praça Dr. Paulo de Frontin no Centro de Valença (RJ).

Câmeras de monitoramento gravaram o homem escondendo um pacote de queijo minas, um pacote de tempero Sazón, um pacote de bala Fini, um pacote de bala Docile, dois pacotes de queijo ralado e dois patês de peito de peru.

Após esconder os produtos, o homem se dirigiu ao caixa para passar o carrinho com algumas mercadorias que seriam pagas com o objetivo de não levantar suspeita.

A segurança do supermercado percebeu e acompanhou a movimentação do suspeito. Na saída ele foi abordado e levado para uma sala onde foram reproduzidas as filmagens. Sem argumento, o homem retirou as mercadorias e fez a devolução dos produtos de furto.

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi conduzido junto com a segurança do mercado para a Delegacia de Polícia, de Valença. Após o registro na delegacia o homem foi ouvido e liberado em seguida.

Produtos furtados e recuperados um queijo minas, um pacote de tempero Sazón, um pacote de bala Fini, um pacote de bala Docile, dois pacotes de queijo ralado e dois patês de peito de peru.