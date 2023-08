Ônibus perde o freio, bate e mata 7 torcedores do Corinthians

O ônibus com a torcida do Corinthians capotou na madrugada deste domingo, dia 20, e deixou 7 mortos no km 525, da BR-381, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do veículo gritou que o ônibus tinha perdido o freio. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O veículo seguia para São Paulo após o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O veículo levava ao menos 43 passageiros.

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que o motorista perdeu o controle do ônibus em uma curva e se chocou contra o talude. Em seguida, o veículo tombou.