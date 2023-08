Idoso que estava desaparecido é encontrado sem vida em Barra do Piraí

Foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (22) o aposentado José de Souza Corrêa, de 68 anos, morador de Barra do Piraí. No momento desta publicação, não havia informações sobre as causas da morte e nem sobre onde o corpo de José foi encontrado.

A informação confirmando a morte de José foi publicada por um dos filhos, Douglas Novais, em postagem no Facebook. “Eu agradeço a todos que compartilharam, mas meu pai foi encontrado sem vida. No momento, estou sem condições de responder um por um. Deus ama vcs”, escreveu.

Morador da Rua Francisco Teixeira Neto, no Centro, José não era visto desde a manhã de quinta-feira (17), quando saiu de casa por volta das 10h. O registro de desaparecimento foi feito por outro filho, o técnico em mecânica Leonardo de Souza Novais Corrêa, de 36 anos, morador de Volta Redonda.