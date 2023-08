O Barra Mansa Futebol Clube segue se reforçando para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2). O elenco comandado pelo técnico Leandro Silva contará com o retorno do atacante Guilherminho, de 22 anos, atleta com passagem pelas categorias de base do Volta Redonda, do Vasco da Gama, do Itapirense-SP; e que, na temporada passada, defendeu o Leão do Sul.

Guilherminho falou sobre esse início de preparação para o Estadual:

“A preparação está sendo muito boa. Todos com o mesmo objetivo e, o que é mais importante, todos focados. Treinamentos em alta intensidade. Grupo bastante unido. Temos total certeza que este ano o acesso vem. O professor Leandro vem com um projeto muito bom, dando confiança e oportunidades para os atletas.”

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 19 de setembro diante da equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

GUILHERMINHO

Nome: Guilherme da Silva Lima

Posição: meia-atacante

Nascimento: 12/3/2001

Cidade natal: Rio de Janeiro

Último clube: Barra Mansa

Por Diogo de Oliveira Paula