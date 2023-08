O Projeto Reconto, cada qual no seu Recanto apresentará o tema ‘Caminhos da Oralidade

Diversão, alegria, encantamento e uma viagem pelo imaginário que uma boa história pode proporcionar. Assim é o Reconto, cada qual no seu Recanto: Mostra Internacional de Contadores de Histórias, que, dando continuidade a série de oito apresentações, o “Reconto” desembarca na próxima sexta-feira (25, às 15h), no Sesc Barra Mansa, sob o comando dos contadores de histórias e curadores do projeto, Benita Prieto e José Mauro Brant, e com a participação de Celso Sisto, Roberto de Freitas, Pedro Rocha e Tibor Fittel. Toda a programação é gratuita.

Com o tema Caminhos da Oralidade as apresentações do “Reconto” têm como proposta resgatar e valorizar a riqueza das narrativas que fazem parte do imaginário brasileiro, transmitidas ao longo de gerações. Serão contadas histórias tradicionais, lendas folclóricas, contos contemporâneos e mitos de diferentes regiões do país.

Benita Prieto fala da expectativa para as novas apresentações do “Reconto”: “Queremos estimular o interesse pela cultura popular brasileira, despertar a imaginação e fortalecer os laços comunitários. É uma oportunidade de aprendizado e encantamento para adultos e crianças, conectando diferentes gerações através das histórias e tradições que nos definem como cidadãos”.

“A oralidade é uma forma poderosa de expressão e conexão humana, capaz de transcender barreiras e enriquecer a vida de todos. Queremos, através do Reconto, incentivar a valorização da tradição oral e destacar sua importância como meio de preservação cultural”, explica José Mauro Brant.

O Reconto, cada qual no seu Recanto: Mostra Internacional de Contadores de Histórias dedicada ao tema Caminhos da Oralidade é um projeto contemplado pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar.

Sobre o projeto

O projeto “Reconto, cada qual no seu Recanto: Mostra Internacional de Contadores de Histórias” foi criado durante o período mais difícil da pandemia que paralisou o setor cultural. Os contadores de histórias buscaram se reinventar e encontraram na internet o seu refúgio. Em formato 100% online e ao vivo, o projeto já contou com participação de artistas de todos os cantos do Brasil e do mundo, como diz o título, “cada qual no seu recanto”, mostrando a diversidade de linguagens narrativas e seus diferentes sotaques, estimulando no público o desejo de ler os textos contados. Este ano, o Reconto foi contemplado, mais uma vez, pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar e já levou diversão e muitas histórias para as unidades Sesc Caxias, Madureira, Nova Iguaçu, Niterói e o Centro Cultural Sesc Quitandinha, na cidade de Petrópolis.

A idealização e direção artística são de José Mauro Brant, premiado ator, autor teatral, com quase 30 anos dedicados ao ofício de narrar histórias, e divide a curadoria com Benita Prieto, experiente contadora de histórias e produtora de eventos na área da leitura e literatura, que hoje tem seu recanto em Alhandra – PT. “O grande desafio é mostrar ao público que os eventos presenciais ganharam uma nova dimensão com a pandemia, que é a possibilidade de interação permitida pela internet e que antes estava restrita às vídeo conferências. A arte de narrar agora tem como aliada o mundo virtual. E podemos fazer ações inovadoras”, afirma a produtora.

Programação gratuita:

Sesc Barra Mansa | Teatro | 25 de agosto de 2023 às 15h

Contadores: Celso Sisto e Roberto de Freitas. Nova voz: Pedro Rocha. Músico: Tibor Fittel. Apresentação: Benita Prieto e José Mauro Brant