Na tarde deste sábado (26/8), as categorias sub-15 e sub-17 do Barra Mansa Futebol Clube entraram em campo pela quinta rodada do Campeonato Carioca (Série A2). Atuando no estádio Antônio Mourão Filho, na Rua Bariri, Rio de Janeiro, tanto o sub-15 como o sub-17 foram derrotados pelo Olaria por 2 a 0.

Após o fim da rodada de sábado, o sub-17 do Barra Mansa estacionou nos oito pontos, mas ainda se situa na sexta colocação e dentro da zona de classificação para a fase seguinte. Já o sub-15 caiu para a 15ª posição, com cinco pontos conquistados, a apenas dois pontos do último time dentro da zona de classificação.

O sub-15 e o sub-17 do Barra Mansa voltam a campo no próximo domingo (3/9), quando enfrentarão a equipe do Rio de Janeiro no Centro de Treinamento Pedrinho Vicençote, em Seropédica.

Por Diogo de Oliveira Paula