A operação abrange dez estados do Brasil

APolícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a “Operação Velocidade Máxima”, com objetivo de reduzir a letalidade dos acidentes de trânsito nas rodovias federais. O reforço na fiscalização com a utilização de radares portáteis acontece em dez estados do país: Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal; entre os dias 14 e 31 de agosto.

No Rio de Janeiro, as ações ocorrem nas principais rodovias federais da Região Metropolitana, com fiscalização do excesso de velocidade, o qual é responsável por aumentar a gravidade das lesões em casos de acidentes de trânsito. O uso de ferramentas tecnológicas, como radares portáteis, em trechos previamente mapeados como críticos, é fundamental para redução da letalidade e a segurança viária.

O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves em rodovias federais. Através da análise de levantamentos estatísticos, foi planejada a execução para a fiscalização durante a operação. O estudo identificou pontos críticos, fundamento na frequência dos acidentes mais graves ocorridos nos primeiros cinco meses de 2023.