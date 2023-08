Volta Redonda vence o Aparecidense de Goiás por 3 x 2

O Volta Redonda venceu neste sábado, dia 26, o Aparecidense de Goías, por 3 x 2, peça 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, na tarde deste sábado, dia 26, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiás, em Goiás.

Os gos foram marcados por, dois gols de Samuel Granada e um de Robinho; Naldo, duas vezes, descontou para o time goiano.

Com a vitória, o time do Rio de Janeiro encerra na vice-liderança somando 33 pontos, três abaixo do Operário-PR. O Voltaço agora participa do quadrangular ao lado de Amazonas, Botafogo-PB e Paysandu. O Aparecidense conclui a temporada 2023 na 15ª posição da Terceira Divisão. O time somou 22 pontos no total.