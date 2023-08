Motorista embriagado provoca acidente na Dutra, em Itatiaia

O motorista de um veículo kia/Cerato, de 41 anos, colidiu no fim da noite de sábado, dia 26, por volta das 23h30min, na lateral de um veículo Fiat Uno, no km 323, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da fábrica Jaguar/Land Rover, em Itatiaia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e os agentes no local do acidente constataram de que o condutor do Kia/Cerato havia tentado uma ultrapassagem indevida, vindo a colidir contra o Fiat.

Ninguém ficou ferido, mas ao ser realizado o teste etílico (bafômetro) no condutor do Fiat, deu negativo. Ao ser realizado o teste no motorista do Cerato, o resultado deu positivo.

Desta forma, foi caracterizado o crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e a ocorrência apresentada na 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia. Além do crime, também foi aplicada a devida multa pela infração de trânsito, no valor de R$ 2.934,70, e poderá ter a suspensão do direito de dirigir.