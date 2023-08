Voltaço joga domingo contra o Paysandu, no Pará

CBF divulgou a tabela detalhada do quadrangular nesta segunda-feira (28)

O Volta Redonda está no grupo C do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e agora o Esquadrão de Aço já conhece o seu caminho na busca pelo acesso. Na noite desta segunda-feira, dia 28, a CBF divulgou a tabela detalhada dos seis jogos decisivos e o Voltaço já entra em campo no próximo final de semana. O time enfrenta o Paysandy Sport Clube, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Curuzu.

Confira os jogos do Volta Redonda:

1ª RODADA

03/09 (domingo):

– Paysandu x Volta Redonda

– 19h

– Estádio da Curuzu

2ª RODADA

10/09 (domingo):

– Volta Redonda x Botafogo-PB

– 19h

– Estádio Raulino de Oliveira

3ª RODADA

16/09 (sábado):

– Amazonas x Volta Redonda

– 18h

– Arena da Amazônia

4ª RODADA

23/09 (sábado):

– Volta Redonda x Amazonas

– 19h

– Estádio Raulino de Oliveira

5ª RODADA

30/09 (sábado):

– Botafogo-PB x Volta Redonda

– 19h

– Estádio Almeidão

6ª RODADA

07/10 (sábado):

– Volta Redonda x Paysandu

– 18h

– Estádio Raulino de Oliveira