Policiais militares apreenderam na madrugada desta sexta-feira, dia 1º, duas pistolas e drogas no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) recebeu a denúncia sobre a invasão de uma casa, por homens armados e acionaram os agentes.

No local foram encontrados dois suspeitos e apreendidas as armas e drogas. As drogas, armas e os suspeitos foram levados padra a Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar