As equipes sub-15 e sub-17 do Barra Mansa Futebol Clube viajam neste domingo (3/9) a fim de enfrentar o Rio de Janeiro no Centro de Treinamento Pedrinho Vicençote, em Seropédica. A partida da categoria sub-17 será às 12h45 e a do sub-15 está marcada para começar às 14h45. Os confrontos são válidos pela primeira rodada do returno da fase classificatória da competição.

Até antes do início da rodada deste fim de semana, a categoria sub-17 do Barra Mansa soma oito pontos em três jogos e se situa na sétima colocação, dentro da zona de classificação. Já o sub-15 do Barra Mansa soma cincos pontos e está na décima quinta posição.

Por Diogo de Oliveira Paula/ Foto: BMFC (divulgação)