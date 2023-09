O jogo Fluminense e Fortaleza pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, acontece neste domingo, dia 3, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda.

O administrador do estádio, Milton Alves Faria, passou uma semana de muito trabalho com a sua equipe cuidando e demarcando o gramado. Algumas pinturas foram realizadas em vários pontos do Raulino de Oliveira.

O estádio também estará em excelentes condições para receber os jogos do Octogonal da Serie C, onde tem o Volta Redonda como candidato a uma das quatro vagas de acesso a Serie B, do Campeonato Brasileiro de 2024.

O administrador do estádio Milton Alves de Faria conversou com a nossa reportagem.