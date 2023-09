Uma mulher, de 31 anos, e um homem, de 26 anos, foram assassinados na manhã deste domingo, dia 3, por volta das 7h35min, na Rua Gabriel Gonçalves de Brito, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

O casal estava em casa quando foi executado. A Polícia Militar esteve no local preservando os corpos para a perícia. Várias cápsulas calibre 9mm de fuzil 5.56., foram encontrados no local. Após o trabalho da perícia da Polícia Civil, os corpos serão removidos pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levados para o Instituto Médico Legal, de Angra dos Reis.