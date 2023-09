Sub-15 do Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)

Na tarde deste domingo (3/9), as categorias sub-15 e sub-17 do Barra Mansa Futebol Clube entraram em campo pela sexta rodada do Campeonato Carioca (Série A2). Atuando no Centro de Treinamento Pedrinho Vicençote, em Seropédica, tanto o sub-15 como o sub-17 venceram as equipes do Rio de Janeiro, respectivamente, por 2 a 0 e 3 a 2.

Após o fim da rodada deste fim de semana, o sub-17 do Barra Mansa chegou aos 11 pontos e conquistou novas posições, alcançando a quarta colocação e se mantendo dentro da zona de classificação para a fase seguinte. O sub-15 conquistou posições importantes e subiu para a 11ª posição, a apenas um ponto do último time dentro da zona de classificação.

O sub-15 e o sub-17 do Barra Mansa folgam na sétima rodada da competição, por isso o próximo compromisso das duas categorias será em 16 de setembro contra o Americano, em partidas realizadas no estádio Leão do Sul, em Barra Mansa. Por Diogo de Oliveira Paula